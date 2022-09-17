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Denizlispor - Gençlerbirliği: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1’inci Lig’in 6. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı. Denizlispor'un gollerini Ömer Şişmanoğlu ve Oğuz Yılmaz atarken, Başkent temsilcisinin golleri İlker Karakaş ve Gökhan Gül'den geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 18:36
Denizlispor - Gençlerbirliği: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'de 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Altaş Denizlispor evinde Gençlerbirliği engelini de aşamadı: 2-2. Maça hızlı başlayan Denizlispor 6'ncı dakikada Ömer ile 1-0'ı buldu. Gençlerbirliği 12'nci dakikada penaltı kazandı, İlker atışı gole çevirdi: 1-1. Denizlispor'da bu kez Oğuz sahneye çıktı ve 21'inci dakikada takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Denizlispor 53'üncü dakikada Gökhan Gül'ün golüne engel olamadı. Bu sonuçla Denizlispor 2 puana yükselip sonuncu sıradan kurtulamadı. Gençlerbirliği ise puanını 6 yaptı.

6'ncı dakikada Denizlispor öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortada Mustafa topu penaltı noktası üzerinde Ömer'e bıraktı. Ömer'in sert şutunda meşun yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
12'ncı dakikada Mustafa'nın Barış'ı ceza alanında düşürmesiyle Gençlerbirliği penaltı kazandı. Atışı kullanan İlker fileleri sarstı: 1-1.
21'inci dakikada Denizlispor bir kez daha üstünlük golünü buldu. Gökhan'ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Übeyd çıkardı. Ancak topu önünde bulan Oğuz, düzgün bir şutla golü attı: 2-1. İlk yarıyı Denizlispor 2-1 galip tamamladı.
53'üncü dakikada Gençlerbirliği eşitliği yakaladı. Serbest vuruşta topun başına geçen Gökhan Gül'ün şutu savunmadan döndü. Gökhan seken topa bir kez daha vurdu, bu defa kaleci Abdulkadir çaresiz kaldı: 2-2.

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