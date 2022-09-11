Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Rizespor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. hafta maçında Rizespor sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor - Samsunspor maçını canlı şifresiz izlemek için tıklayın...

RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Samsunspor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 2, beIN Sports Connect ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.