Eyüpspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Eyüpspor - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. hafta maçında Eyüpspor sahasında Adanaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eyüpspor - Adanaspor maçını canlı şifresiz izlemek için tıklayın...

EYÜPSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Adanaspor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports 1, beIN Sports Connect ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.