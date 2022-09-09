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18. transfer Ali Kaan

Samsunspor, transferin son günü A.Gücü’nden 22 yaşındaki orta saha Ali Kaan Güneren’i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
18. transfer Ali Kaan
Spor Toto 1. Lig'e istediği gibi başlayamayan Samsunspor, transferde hız kesmedi. Kırmızıbeyazlılar, Süper Lig'de A.Gücü forması giyen Ali Kaan Güneren'i satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı. Bu sezonun 18. transferini transferin son gününde yapan Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ali Kaan Güneren. Kulübümüz, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen ve U21 ve A2 Türkiye Mili Takımı forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren ile satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı. Genç orta saha, geçen sezon Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Ankaragücü'yle çıktığı 36 maçta 5 gol ve 3 asist yapmıştı. Bu sezon ligde 3 maçta forma giydi.
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