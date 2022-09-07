Yeni Malatyaspor çalışmalarını sürdürüyor

Oyuncular, güç ve dayanıklılık çalıştı. Ardından taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
3. Lig 1'inci Grup'ta sezona Nevşehir'i deplasmanda 2-0 yenen Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, önemli bir galibiyet aldıklarını ancak ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyledi.
2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk iki maçından puan alamayan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, çıkışa geçeceklerini söyledi. Basatemür, "Bu günleri geride bırakacağız" dedi.
Nazilli Belediyespor'da başkan Ünal Önal, "Yönetimin kurulumuz ile Nazilli'ye uygun bir kadro kurmaya çalıştık. Ancak oynadığımız 2 maçta aldığımız sonuçlar hepimizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.