Muhteşem Bodrum

Bodrumspor, sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Sezona fırtına gibi başlayan Muğla temsilcisi, 32'de Üzeyir'in penaltı golüyle öne geçti. 2 dakika sonra Recep ile 2-0'ı bulan Bodrumspor, 90'da Jahovic'in penaltısı ile rahat bir zafere ulaştı. Bodrum böylece 4. maçında 3 galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti. Eyüpspor ise ligdeki ilk yenilgisini aldı.



'BÖYLE DEVAM'

Bodrumspor hocası İsmet Taşdemir, iyi bir ivme yakaladıklarını ve böyle devam etmek istediklerini söyledi. Taşdemir, oyuncularını da tebrik etti.