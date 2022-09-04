Keçiörengücü Sakaryaspor maçı CANLI

Spor Toto 1. Lig'de heyecan sürüyor. 4. hafta maçında Keçiörengücü ile Sakaryaspor kozlarını paylaşıyor.
Mücadele öncesi Keçiörengücü, topladığı 4 puanla 10. sırada bulunuyor. 6 puan toplayan Sakaryaspor ise 5. sırada yer alıyor.
Keçiörengücü - Sakaryaspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
KEÇİÖRENGÜCÜ - SAKARYASPOR İLK 11'LER
Keçiörengücü: Metin, Erhan, Aykut, Batuhan, Muharrem, Melih, Bardhi, Mikail, Olawoyin, Bekir, Hamza
Sakaryaspor: Cihan, Oğuz, Donkor, Ümit, İsmail, Emirhan, Burak, Serkan, Hakan Yavuz, Hurşit, Kassongo