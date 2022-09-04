Keçiörengücü - Sakaryaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 4. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Saat 16.30'da başlayan karşılaşmada Keçiörengücü sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi.
Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Sakaryaspor'un tek sayısı ise 84. dakikada Kabongo Kassongo kaydetti.
Ankara temsilcisine galibiyeti getiren goller 76. dakikada Ibrahim Olawoyin ve 79. dakikada Rashad Muhammed kaydetti.
Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 7'ye çıkardı, Sakaryaspor ise 6 puanda kaldı.