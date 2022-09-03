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Yeni Malatyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 12:00
Yeni Malatyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Yeni Malatyaspor - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni Malatyaspor - Rizespor maçını canlı şifresiz izlemek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Rizespor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de beIN Sports Connect ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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