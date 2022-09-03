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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u evinde ağırlayacak. Heyecanlı karşılaşma için geri sayım devam ederken maçı canlı takip etmek isteyenler için Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevaplarını ve Fenerbahçe - Kayserispor canlı izle linkini haberimizde derledik.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 17:30
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında heyecan doruktayken bu akşam Fenerbahçe kendi stadı olan Ülker'de, Kayserispor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detayları araştıran sporseverler için Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte FB - Kayserispor maçı detayları...

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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

HAKEM ALİ PALABIYIK

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Ali Palabıyık'a bu maçta Süleyman Özay ve Erdem Bayık yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Volkan Bayarslan belirlendi.

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TEK EKSİK VALENCIA

Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi tek eksik oyuncu bulunuyor. Ligde son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gören Valencia, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in ise tedavisi tamamlandı. Tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.

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