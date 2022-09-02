Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Göztepe - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Göztepe - Gençlerbirliği maçını canlı şifresiz izlemek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta maçında Göztepe sahasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Gençlerbirliği maçı 2 Eylül Cuma günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.