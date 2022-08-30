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Göztepe'de gündem yeniden Lis

Spor Toto 1'inci Lig'de 3'üncü hafta maçında deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe, transferde harekete geçti. Taraftarın da yoğun bir şekilde transfer yapılmasını istediği sarı-kırmızılı kulüpte kaleci Mateusz Lis yeniden gündeme geldi. Geçen sezon Altay forması giydikten sonra İngiltere Premier Lig'de Southampton'a giden Polonyalı eldiveni kiralamak için düğmeye basan yönetimin en kısa sürede işi resmiyete dökeceği ifade edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 11:46
Göztepe'de gündem yeniden Lis

Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini elinde bulunduran Sport Republic şirketi aynı zamanda Southampton'ı da yönetirken, Southampton'da şans bulamayan Lis'in tekrar Türkiye'ye dönmesi için ikna edilmeye çalışıldığı ifade edildi. Altay'da Süper Lig'de 35 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci 3 bin 240 dakika süre aldı. Göztepe'nin ayrıca orta saha, savunma ve forvete de takviye yapması bekleniyor. Türkiye'de transfer dönemi 8 Eylül tarihinde sona erecek.

BATUHAN OYNAMADAN GİTTİ

Göztepe'nin geçen sezon başında Menemenspor'dan transfer ederek yine Menemen'e kiralık yolladığı sol bek Emre Batuhan Adıgüzel, sarı-kırmızılı formayı hiç giymeden kulüpten ayrıldı. Göz-Göz'ün o dönem geleceğe yatırım olarak aldığı 21 yaşındaki sol bek, bonservis bedeli karşılığında Bandırmaspor'a transfer oldu. Batuhan, yeni kulübüyle iki ekibin ligde pazar günü oynadığı maçın ardından 3 yıllık sözleşme imzaladı

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