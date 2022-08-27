Manisa FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. hafta maçında Manisa FK ile Denizlispor, Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Denizlispor maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Sports 1 MAX, beIN Sports 2, beIN Sports Connect ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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