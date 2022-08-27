Boluspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. hafta maçında Boluspor ile Altınordu, Bolu Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Boluspor - Altınordu maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te beIN Sports 1 MAX, beIN Sports Connect ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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