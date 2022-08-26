Eyüpspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. hafta maçında Eyüpspor sahasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Yeni Malatyaspor maçı 26 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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