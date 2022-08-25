Haberler TFF 1.Lig Toparlanacağız

Toparlanacağız

Spor Toto 1'inci Lig'de 2022- 2023 sezonun ilk iki maçında Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilip sahasında Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalan Denizlispor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasına odaklandı. 2 hafta sonunda henüz galibiyet alamadıklarını hatırlatan Başkan Mehmet Uz“Mutlaka toparlanıp çıkışa geçeceğiz” diye konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Toparlanacağız

Başkan Mehmet Uz, takımın mücadelesinden genel olarak memnun olduğunu söyledi. Takımın eksiklere rağmen gerekeni yaptığını anlatan Uz, "İlk iç saha maçımızda taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk" dedi ve ekledi:


Uz ayrıca, taraftarlara da çağrıda bulundu. Başkan, zorlu süreçte taraftarlarını yanlarında görmenin takıma büyük katkı sağlayacağının da altını çizdi.


DAHA GOLLE TANIŞAMADILAR
Ancak sahadan sezonun ilk puanını alarak ayrıldık. Eksiklerimize rağmen ortaya koyduğumuz mücadele, ileriki haftalarda daha iyi olacağımızın göstergesiydi..." Başkan Mehmet Uz mutlaka toparlanaıp ve çıkışa geçeceklerinin altını çizerek "Şimdi bir Ege derbisi oynayacağız. Oyuncularımıza teknik heyetimize güveniyoruz. Bu hafta galibiletle tanışıp devamını getireceğimize inanıyorum"ifadelerini kullandı. Yeşil siyahlı takım bu sezon iki haftada henüz golle tanışamadı, kalesinde ise 1 gol gördü.

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