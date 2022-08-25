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Mesut Bakkal "sabır ve zaman" istedi

Spor Toto 1. Lig'in ilk iki haftasından 1 puan çıkarabilen Altaş Denizlispor'un teknik direktör Mesut Bakkal, eksikleri giderdikçe daha iyi bir takım olacaklarını belirtti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 12:55
Mesut Bakkal "sabır ve zaman" istedi

Mesut Bakkal, yaptığı yazılı açıklamada, sakatlıkları nedeniyle Ömer Şişmanoğlu, Djedje, Erdal Akdari ve Özer Özdemir'i pazartesi günü oynanan ve 0-0 sonuçlanan Çaykur Rizespor maçında oynatamadıklarını hatırlattı.

Karşılaşmada görev alan futbolcuların oyun anlayışına sadık kalarak ellerinden geleni yaptığını kaydeden Bakkal, "Maç kazanılır, kaybedilir, önemli olan, antrenmanlarda yaptıklarımızın sahaya yansıması ve oyun disiplininden kesinlikle taviz verilmemesi. Bunu başardığımız zaman sonuç da gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sergilenen mücadele ve oynama arzusundan memnun olduğunu ifade eden Bakkal, şunları kaydetti:

"Eksiklerimizi giderdikçe ve sakat oyuncularımız iyileşerek takıma katıldıkça daha iyi olacağız. Sabır ve zaman en iyi silahımız olmalı. Eğer sahada 11 kişiyle yer alıyorsak, isimlerin değil verilmesi gereken mücadelenin önemi var. Oyuncularımıza bunları da anlatıyorum. Bu takımın soyunma odasına girip, bu formayı giyecek duruma gelen her oyuncu, sahada bu takımı başarıya götürecek ekibin bir parçası da olmuştur. 2 aydır çok çalışıyor ve her konuda kendimizi geliştirmek için uğraşıyoruz. Ligde kolay rakip de kolay maç da yok. Sonuç elbette önemli ama bizi sonuca götürecek doğruları yapmak daha da önemli."

Bakkal, bu hafta Manisa FK karşısında kendilerine yakışan mücadeleyi ortaya koyacaklarına inandığını da ifade etti.

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