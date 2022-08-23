Bodrum süper başladı

Muğla ekibi, rakip ağlara 6 gol atarak hücumda da çok etkili bir görüntü ortaya koydu. Teknik direktör İsmet Taşdemir, istikrarlı bir şekilde yollarına devam edeceklerini söyledi.



BAŞARIYA GÖRE PRİM

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan Karşıyaka, takıma başarıya endeksli ödeme sistemi getirdi. Bu sezon 2'nci Lig'e çıkmaktan başka hiçbir düşüncesi olmayan İzmir ekibinde yönetimin belirlediği sisteme göre futbolcular takımın performansına göre hakediş ve prim ödemesi alacak. Bu arada yeşil-kırmızılılar, yarın Akhisarspor ile özel maç oynayacak.



GEMİCİ SIKI TUTUYOR

Öte yandan Karşıyaka'da takımın en büyük gol umudu olarak transfer edilip Bolu kampında ayak bileğinden sakatlık yaşayan Emre Gemici, lig maratonu öncesi kilo fazlasını atarak form tutmaya çalışıyor. Gemici, "Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum" dedi.