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Bireysel hatalar yüzünden

Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman henüz galibiyetle tanışamadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
Bireysel hatalar yüzünden

Takımının daha agresif olmasını isteyen Kahraman, "Daha canlı, daha istekli, en azından gol isteyen bir Altınordu takımı olacak. Bireysel hataların bedelini ödediğimiz maçlar oynadık. Oyuncularımıza güveniyoruz, zamanla daha iyi bir hale geleceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


KOCAELİ'NİN KAMPI BİTTİ
TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları için kamp programlarını tamamladı. Körfez ekibi oynadığı hazırlık karşılaşmalarında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. En çok dikkat çeken nokta ise 7 maçta Kocaelispor'un toplam 6 gol atıp, kalesinde 3 gol görmesi oldu. Kocaeli cumartesi günü ligin ilk maçında Kırklareli'yi konuk edecek.

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