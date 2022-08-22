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Göztepe tekledi

Lige Sakarya galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, Erzurumspor karşısında Hüsamettin ile öne geçti. Ancak Dadaş 1 puanı kurtardı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Göztepe tekledi

SÜPER Lig'e veda ettikten sonra el değiştiren Göztepe, Spor Toto 1. Lig'de ikinci hafta ilk puan kaybını yaşadı: 1-1. Geçen hafta ligin yeni ekiplerinden Sakaryaspor'u deplasmanda tek golle yenen İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, dün akşam da evinde ağırladığı Erzurumspor karşısında 1-0 üstünlüğünü koruyamadı. Sarı-kırmızlılar 44. dakikada Hüsamettin Yener'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattılar. 44'üncü dakikada Göztepe öne geçti. Yunus Emre'nin soldan ortaladığı topa Hüsamettin kafayı vurdu: 1-0.


ERZURUMSPOR ikinci yarıya etkili başladı. 53'üncü dakikada Cengizhan soldan ortaladı, Süleyman gelişine vurdu. Ancak Göztepe kalecisi Ekrem güzel bir kurtarışa imza atıp tehlikeyi savuşturdu. 80'inci dakikada Erzurumspor FK lehine penaltı kararı verildi. Uğur Kaan'ın, Cengizhan'ın düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. 81'inci dakikada Olanare penaltı atışını gole çevirdi: 1-1.

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