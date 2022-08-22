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Gökoğlan Bergama’ya

Bir dönem Galasaray forması giyen Yiğit Gökoğlan'ın yeni adresi Bergama oluyor. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, İzmir ekibiyle her konuda anlaşma sağladı. Son olarak Kuşadası'nda oynayan tecrübeli oyuncu, 2012'de 2.5 milyon euro'ya geldiği G.Saray'da sadece 9 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Gökoğlan Bergama’ya
Bir dönem Galasaray forması giyen Yiğit Gökoğlan'ın yeni adresi Bergama oluyor. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, İzmir ekibiyle her konuda anlaşma sağladı. Son olarak Kuşadası'nda oynayan tecrübeli oyuncu, 2012'de 2.5 milyon euro'ya geldiği G.Saray'da sadece 9 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.
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