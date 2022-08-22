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Denizlispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Denizlispor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Denizlispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:00
Denizlispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Denizlispor - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Denizlispor - Rizespor maçını canlı şifresiz izlemek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. hafta maçında Denizlispor sahasında Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENİZLİSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor - Rizespor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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