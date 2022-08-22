30'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Gökhan'ın içeriye ortasında topla buluşan Miya'nın şutu savunmadan döndü. Dönen top Hurk'un önünde kaldı. Hurk'un ceza sahası içinden sert şutu kaleci Hüseyin'de kaldı.
40'ıncı dakikada gelişen Altaş Denizlispor atağında Emre'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada bomboş durumdaki iki Denizlisporlu oyuncudan önce, Gökhan Gönül kafayla yaptığı kritik dokunuşla mutlak gol pozisyonunu önledi.
İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
51'inci dakikada Grahovac'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Sefa'nın kafa vuruşu kaleci Hüseyin'de kaldı.
62'nci dakikada Gökhan'ın uzun pasında topla buluşan Bekir, rakibini çalımlayarak ceza sahası içine girdi. Topu önüne alan Bekir'in sol çaprazdan sert şutunu kaleci Tarık, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
76'ncı dakikada Leo Schwechlen'in sol kanattan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mayi'nin kafa vuruşunu kaleci Tarık son anda kornere çeldi.
79'uncu dakikada Gökhan'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Leo Schwechlen'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutu direğin dibinden dışarıya çıktı.
90+4'üncü dakikada Berkant'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Muhammed'in vuruşu yan ağlarda kaldı.
90+6'ncı dakikada Çaykur Rizespor bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi. Sol kanattan kullanılan tacı ceza sahası sol çaprazında Emircan kafayla indirdi, Alper Potuk önüne aldığı topla defanstan sıyrılıp ağları havalandırdı. Golü veren Hakem Kutluhan Bilgiç ardından VAR uyarısıyla Alper'in topu eliyle önüne aldığı gerekçesiyle kararını iptal edince maç 0-0 sonuçlandı.
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