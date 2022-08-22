Çıkış maçı olacak

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, gelecek haftalara umutlu bakıyor. İlk iki maçta alınan 1 puandan memnun olmayan Kahraman, Boluspor maçıyla çıkışa geçeceklerini söyledi. Genç teknik adam, "Oynadığımız futbolun karşılığını alamadık fakat gelecek haftadan itibaren bunu değiştirmek istiyoruz" diye konuştu.
Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, gelecek haftalara umutlu bakıyor. İlk iki maçta alınan 1 puandan memnun olmayan Kahraman, Boluspor maçıyla çıkışa geçeceklerini söyledi. Genç teknik adam, "Oynadığımız futbolun karşılığını alamadık fakat gelecek haftadan itibaren bunu değiştirmek istiyoruz" diye konuştu.