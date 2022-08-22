Haberler TFF 1.Lig Çıkış maçı olacak

Çıkış maçı olacak

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, gelecek haftalara umutlu bakıyor. İlk iki maçta alınan 1 puandan memnun olmayan Kahraman, Boluspor maçıyla çıkışa geçeceklerini söyledi. Genç teknik adam, "Oynadığımız futbolun karşılığını alamadık fakat gelecek haftadan itibaren bunu değiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Çıkış maçı olacak
Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, gelecek haftalara umutlu bakıyor. İlk iki maçta alınan 1 puandan memnun olmayan Kahraman, Boluspor maçıyla çıkışa geçeceklerini söyledi. Genç teknik adam, "Oynadığımız futbolun karşılığını alamadık fakat gelecek haftadan itibaren bunu değiştirmek istiyoruz" diye konuştu.
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