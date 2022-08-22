Bodrum fırtınası

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'e Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Bodrumspor, bu kez Ankara Keçiörengücü'ne şans tanımadı. Yeşil-beyazlılar, 4. dakikada Bahadır Erol'un golüyle öne geçti. 29'da ceza sahası yayı üzerinde topu önünde bulan Celal Dumanlı, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkarttı. 82'de Melih İnan, durumu 2-1'e getirirken; 90+2'de köşe vuruşunda iyi yükselen Kenan Özer maçın 3-1'lik skorunu belirleyen isim oldu. Bodrumspor, bu galibiyetle ligdeki puanını 6'ya çıkarttı. İkinci haftada da kazanamayan Keçiörengücü ise 1 puanda kaldı.