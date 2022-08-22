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Bodrum fırtınası

Yeni Malatya’nın ardından Keçiören’i de 3 golle deviren yeşil-beyazlılar, 1. Lig’e fırtına gibi girdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Bodrum fırtınası
TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'e Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Bodrumspor, bu kez Ankara Keçiörengücü'ne şans tanımadı. Yeşil-beyazlılar, 4. dakikada Bahadır Erol'un golüyle öne geçti. 29'da ceza sahası yayı üzerinde topu önünde bulan Celal Dumanlı, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkarttı. 82'de Melih İnan, durumu 2-1'e getirirken; 90+2'de köşe vuruşunda iyi yükselen Kenan Özer maçın 3-1'lik skorunu belirleyen isim oldu. Bodrumspor, bu galibiyetle ligdeki puanını 6'ya çıkarttı. İkinci haftada da kazanamayan Keçiörengücü ise 1 puanda kaldı.
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