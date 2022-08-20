Samsunspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Samsunspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Samsunspor - Eyüpspor maçını canlı şifresiz izlemek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. hafta maçında Samsunspor sahasında Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Eyüpspor maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.