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Samsunspor 1-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin golü Laura'dan gelirken, Eyüpspor'un golünü Eze kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 22:06
Samsunspor 1-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor ile Eyüpspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Samsunspor'un golü 32. dakikada Gaetan Laura'dan gelirken, Eyüpspor'un golünü Emeka Eze kaydetti.

Samsunspor bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Eyüpspor da rakibi gibi puanını 4'e çıkardı.

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Samsunspor, 27 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te BB Erzurumspor deplasmanına konuk olacak. Eyüpspor ise 26 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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