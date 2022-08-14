Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor 0-1 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Göztepe tek golle güldü!

Sakaryaspor 0-1 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Göztepe tek golle güldü!

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 1-0 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 22:11
Sakaryaspor 0-1 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Göztepe tek golle güldü!

Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Sakaryaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golü 12. dakikada Kenneth Obinna Mamah kaydetti. Ayrıca ev sahibinde 60. dakikada oyuna giren Ozan Sol, 63. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe sezona 3 puanla başlarken, Sakaryaspor ise puan alamadı.

Ligin 2. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Altınordu'ya konuk olacak. Göztepe ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş, orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Kartal PSG'li yıldızlar için de nabız yokluyor...
Bakan Koca 'önümüzdeki günlerde başlayacak' diyerek duyurdu! Sözleşmeli doktorlar...
Beşiktaş'ta o isim kırmızı kart gördü! İşte görüntüler...
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o müdahale
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bodrum galibiyetle başladı!
Sakaryaspor Kravets'i kadrosuna kattı
METROBÜS DURAKLARI
BEKÇİLİK SPOR MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
MSÜ KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta o isim kırmızı kart gördü! İşte görüntüler... Beşiktaş'ta o isim kırmızı kart gördü! İşte görüntüler... 22:31
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o müdahale Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o müdahale 22:22
Antalyaspor deplasmanda kazandı! Antalyaspor deplasmanda kazandı! 21:12
G.Antep tek farkla kazandı! G.Antep tek farkla kazandı! 21:12
Göztepe tek golle güldü! Göztepe tek golle güldü! 22:11
Porto deplasmanda kazandı! Porto deplasmanda kazandı! 22:12
Daha Eski
Gaziantep FK - MKE Ankaragücü | CANLI Gaziantep FK - MKE Ankaragücü | CANLI 18:59
Bodrum galibiyetle başladı! Bodrum galibiyetle başladı! 19:01
M.City'nin yeni kaptanı İlkay oldu! M.City'nin yeni kaptanı İlkay oldu! 19:04
Trabzonspor'un bir transferi daha şehre geldi! Trabzonspor'un bir transferi daha şehre geldi! 20:02
Londra derbisinde kazanan çıkmadı! Londra derbisinde kazanan çıkmadı! 20:40
Milliler ilk kez yenildi! Milliler ilk kez yenildi! 20:43