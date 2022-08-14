Sakaryaspor 0-1 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Göztepe tek golle güldü!

Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Sakaryaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golü 12. dakikada Kenneth Obinna Mamah kaydetti. Ayrıca ev sahibinde 60. dakikada oyuna giren Ozan Sol, 63. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Göztepe sezona 3 puanla başlarken, Sakaryaspor ise puan alamadı.
Ligin 2. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Altınordu'ya konuk olacak. Göztepe ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.