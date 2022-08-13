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Manisa FK - Boluspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Manisa'nın sahasında oynanan mücadelede Bolu, son dakikada bulduğu golle deplasmandan 1-0 galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:06
Manisa FK - Boluspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta maçında Manisa FK ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Ibrahima Balde kaydetti.

Ayrıca konuk takımda 54. dakikada Youssouf Oulare, çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Boluspor 3 puanı hanesine yazdırdı. Manisa ise haftayı puansız kapattı.

Ligin ikinci haftasında Manisa FK sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. Boluspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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