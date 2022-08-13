Manisa FK - Boluspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta maçında Manisa FK ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Ibrahima Balde kaydetti.
Ayrıca konuk takımda 54. dakikada Youssouf Oulare, çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Boluspor 3 puanı hanesine yazdırdı. Manisa ise haftayı puansız kapattı.
Ligin ikinci haftasında Manisa FK sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. Boluspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.