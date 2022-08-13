Gençlerbirliği - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Gençlerbirliği - Altınordu maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1. hafta maçında Gençlerbirliği ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Altınordu maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 19:15'te beIN SPORTS Max 2'de canlı yayınlanacak.