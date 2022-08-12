Altay - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Altay - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Altay - Samsunspor maçını canlı şifresiz izlemek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Açılış maçında Altay ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Samsunspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.