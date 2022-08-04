Giresunspor'dan ayrılan Zeki Yavru Samsunspor’da

Süper Lig hedefiyle yeni sezona girmeye hazırlanan Samsunspor, transfer dönemindeki 15. transferini kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar, Zeki Yavru ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Hoş geldin Zeki Yavru. Kulübümüz, son olarak Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.
Zeki Yavru, geçen yıl Giresunspor forması ile Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 2 asist yapma başarısı göstermişti.
HOŞ GELDİN ZEKİ YAVRU💪🔥🔴⚪️— Yılport Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) August 3, 2022
Kulübümüz, son olarak Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. 🇦🇹 pic.twitter.com/Em76xmk5xA