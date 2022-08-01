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Son dakika transfer haberleri: Göztepe'de Emre Çolak sesleri!

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan İzmir temsilcisi Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak Galatasaray'ın altyapısında yetişen Emre Çolak geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:57
Son dakika transfer haberleri: Göztepe'de Emre Çolak sesleri!

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin Emre Çolak'la ilgilendiği öğrenildi. Son olarak Medipol Başakşehir'den forma giyen deneyimli orta saha oyuncusuyla görüşmelerin başladığı ve anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi. Galatasaray altyapısından yetişip sarı-kırmızılılarda profesyonel olan 31 yaşındaki oyuncu, 15 sezon hem altyapıda hem de profesyonel takımda forma giydi.

Galatasaray'da 3 şampiyonluk yaşayan Emre, 2016-2017 sezonunda İspanya'ya Deportivo La Coruna takımına transfer oldu. Ardından Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'da forma giyen Emre, Türkiye'de Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Başakşehir'de oynadı.

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Denizlispor'la oynadığı özel maçı 2-1 kazandı. Göztepe'nin gollerini penaltıdan Yasin Öztekin ve Ege kaydetti.

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