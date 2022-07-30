Haberler TFF 1.Lig Prib Manisa FK’da

Prib Manisa FK’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK transfer harekatını sürdürüyor. Ege temsilcisi, bonservisi elinde olan Alman orta saha oyuncusu Edgar Prib ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki futbolcu 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Prib Manisa FK’da
Tecrübeli oyuncu "Burada olmaktan ve Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Ben buraya başarılı olmaya geldim. Saha içinde ve saha dışında bu takım için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Çok güzel başarılara imza atacağız" dedi.
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