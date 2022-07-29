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Spor Toto 1. Lig'de ilk 8 haftanın programı açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'de 1-8. hafta müsabakalarının programı açıklandı. TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre; 1. Lig'de 2022-2023 sezonu 12 Ağustos Cuma günü oynanacak Altay-Samsunspor maçıyla başlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 12:23 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 12:44
Spor Toto 1. Lig'de ilk 8 haftanın programı açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'de 1-8. hafta müsabakalarının programı açıklandı. TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre; 1. Lig'de 2022-2023 sezonu 12 Ağustos Cuma günü oynanacak Altay-Samsunspor maçıyla başlayacak.

TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Spor Toto 1. Lig'de 1 - 8. hafta müsabakalarına ilişkin program belirlendi. 2022-2023 sezonu 12 Ağustos Cuma günü oynanacak Altay-Yılport Samsunspor maçı ile açılacak.

Stadyumunda bakım onarım çalışmaları devam eden Bodrumspor, Pendikspor, Sakaryaspor ve Tuzlaspor kulüplerimizin stat bilgileri boş bırakılmış olup, ilgili müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

İŞTE İLK 8 HAFTANIN PROGRAMI:

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