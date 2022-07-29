Haberler TFF 1.Lig Bodrumspor Sırp futbolcu Dejan Drazic'i transfer etti! İşte sözleşme detayları

Bodrumspor Sırp futbolcu Dejan Drazic'i transfer etti! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Spor Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor'dan kanat takviyesi geldi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 26 yaşındaki Sırp futbolcu Dejan Drazic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 00:17
Bodrumspor Sırp futbolcu Dejan Drazic'i transfer etti! İşte sözleşme detayları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 26 yaşındaki Sırp futbolcu Dejan Drazic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Drazic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "OFK Belgrad'da profesyonel olan Sırp oyuncu, burada gösterdiği performansla İspanya La Liga'ya transfer olup Celta Vigo ve Valladolid formaları giydi. Hızı ve atletizmi ile göze çarpan ve her iki kanatta da oynayan ofansif oyuncu, İspanya'dan sonra Slovakya (Slovan Bratislava), Polonya (Zaglebie Lubin) ve Macaristan (Honved) liglerinde de etkili performansı ile göze çarptı." ifadeleri kullanıldı.

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