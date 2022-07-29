Haberler TFF 1.Lig Bodrumspor Ganalı futbolcu Musah Mohammed'i transfer etti

Bodrumspor Ganalı futbolcu Musah Mohammed'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 20 yaşındaki Ganalı stoper Musah Mohammed'i kadrosuna kattı. Mohammed ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 10:48
Bodrumspor Ganalı futbolcu Musah Mohammed'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 20 yaşındaki Ganalı stoper Musah Mohammed'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen Ganalı futbolcu Musah Mohammed ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Mohammed ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2020-2021 sezonunda Ankaraspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de bir maça çıkan genç oyuncu, geçen sezon ise Eyüpspor'da 6 lig ve 2 Türkiye karşılaşmasında görev aldı.


DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Jose Mourinho’nun prensini getiriyor! Genç yıldız için görüşmeler başladı…
İşte okulların açılacağı tarih! MEB takvimi açıkladı
Kartal aradığı sol beki buldu!
Jesus'u böyle eleştirdi! "Tüm söylemleri alçıya alınmalı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni golcü Atabey
Altay’a piyango
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrumspor'a Ganalı stoper! Resmen açıklandı Bodrumspor'a Ganalı stoper! Resmen açıklandı 10:47
G.Saray dünya yıldızı için devreye girdi! G.Saray dünya yıldızı için devreye girdi! 10:31
Huddersfield - Burnley maçı saat kaçta? Huddersfield - Burnley maçı saat kaçta? 10:29
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı 10:28
1860 München - Dortmund maçı saat kaçta? 1860 München - Dortmund maçı saat kaçta? 10:21
Kartal'ın gündemindeydi! Süper Lig ekibi devreye girdi Kartal'ın gündemindeydi! Süper Lig ekibi devreye girdi 10:19
Daha Eski
Jesus'tan flaş itiraf! O teklifi açıkladı Jesus'tan flaş itiraf! O teklifi açıkladı 10:15
Avrupa futbolunda "süper" cumartesi! Avrupa futbolunda "süper" cumartesi! 09:59
Filenin Efeleri yarı finalde! Filenin Efeleri yarı finalde! 09:39
Kartal aradığı sol beki buldu! Kartal aradığı sol beki buldu! 09:30
İtalyanlar duyurdu! Grillitsch'in yeni takımı belli oldu İtalyanlar duyurdu! Grillitsch'in yeni takımı belli oldu 09:28
G.Saray'da bütçe toplantısı! G.Saray'da bütçe toplantısı! 09:21