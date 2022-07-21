Pendikspor iki genci kaptı

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, zorlu sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Osman Özköylü, Fenerbahçe U-19 takımından forvet Yaşar Keçeci ve sağ bek Ruhan Arda Aksoy'u kadroya kattıklarını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, zorlu sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Osman Özköylü, Fenerbahçe U-19 takımından forvet Yaşar Keçeci ve sağ bek Ruhan Arda Aksoy'u kadroya kattıklarını açıkladı.