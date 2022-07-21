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Pendikspor iki genci kaptı

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, zorlu sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Osman Özköylü, Fenerbahçe U-19 takımından forvet Yaşar Keçeci ve sağ bek Ruhan Arda Aksoy'u kadroya kattıklarını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Pendikspor iki genci kaptı
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, zorlu sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Osman Özköylü, Fenerbahçe U-19 takımından forvet Yaşar Keçeci ve sağ bek Ruhan Arda Aksoy'u kadroya kattıklarını açıkladı.
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