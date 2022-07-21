Pedro’dan büyük fedakarlık

Geçen sezon devre arasında Bursaspor’a dahil olan Joao Pedro, 220 bin euro tutarındaki alacağını bırakarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Portekizli futbolcunun, prim ve bonuslardan olan alacağının büyük kısmını da sildiği, kalan miktarın kulüp tarafından ödendiği öğrenildi.
Geçen sezon devre arasında Bursaspor'a dahil olan Joao Pedro, 220 bin euro tutarındaki alacağını bırakarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Portekizli futbolcunun, prim ve bonuslardan olan alacağının büyük kısmını da sildiği, kalan miktarın kulüp tarafından ödendiği öğrenildi.