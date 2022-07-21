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Marco Paixao dönüş yolunda

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay, gözünü Marco Paixao'ya çevirdi. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan siyah-beyazlılar, geçen sezon kadro dışı bırakılan Portekizli oyuncuyu takıma döndürmek çalışırken, 37 yaşındaki golcünün de dönüşe sıcak baktığı bildirildi. Altay'da iki kez gol kralı olup Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan deneyimli forvetin en kısa sürede takıma katılması bekleniyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Marco Paixao dönüş yolunda
Spor Toto 1. Lig ekibi Altay, gözünü Marco Paixao'ya çevirdi. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan siyah-beyazlılar, geçen sezon kadro dışı bırakılan Portekizli oyuncuyu takıma döndürmek çalışırken, 37 yaşındaki golcünün de dönüşe sıcak baktığı bildirildi. Altay'da iki kez gol kralı olup Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan deneyimli forvetin en kısa sürede takıma katılması bekleniyor.
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