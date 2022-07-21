Marco Paixao dönüş yolunda

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay, gözünü Marco Paixao'ya çevirdi. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan siyah-beyazlılar, geçen sezon kadro dışı bırakılan Portekizli oyuncuyu takıma döndürmek çalışırken, 37 yaşındaki golcünün de dönüşe sıcak baktığı bildirildi. Altay'da iki kez gol kralı olup Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan deneyimli forvetin en kısa sürede takıma katılması bekleniyor.
Spor Toto 1. Lig ekibi Altay, gözünü Marco Paixao'ya çevirdi. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan siyah-beyazlılar, geçen sezon kadro dışı bırakılan Portekizli oyuncuyu takıma döndürmek çalışırken, 37 yaşındaki golcünün de dönüşe sıcak baktığı bildirildi. Altay'da iki kez gol kralı olup Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan deneyimli forvetin en kısa sürede takıma katılması bekleniyor.