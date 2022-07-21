Haberler TFF 1.Lig Altınordu'ya Erce Kardeşler piyangosu! İşte o rakam

Altınordu'ya Erce Kardeşler piyangosu! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya 3 yıl önce kulübe bonservis bedeli kazandırarak yuvadan ayrılan eski kalecisi Erce Kardeşler'den piyango çıktı. Hatayspor'un kadrosuna katılan 28 yaşındaki fle bekçisinin satışından yüzde 30'luk pay Altınordu'ya gidecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 12:18
Altınordu'ya Erce Kardeşler piyangosu! İşte o rakam

Kırmızı-lacivertlilerin 2019-2020 sezonu öncesi Trabzonspor'a satmasına rağmen yeni kulübünde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler, 400 bin Euro bonservis karşılığında Atakaş Hatayspor'a transfer oldu. Altınordu, Trabzonspor'la yaptığı anlaşma gereği Erce'nin satışından yüzde 30 pay alacak.

İzmir ekibinin kasasına Erce'nin transferinden 120 bin Euro para (2 milyon 160 bin TL) gireceği öğrenildi. Bursaspor altyapısında yetişip Altınordu'da profesyonel olan Erce, 7 sezon kırmızı-lacivertlilerde görev yapıp 2019 yazında Trabzonspor'a imza attı. Trabzonspor'da sürekli yedek kulübesinde bekleyen Erce, geçen sezon Süper Lig'de 4 maça çıkıp şampiyonluk sevinci yaşadı.

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