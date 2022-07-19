Spor Toto 1. Lig ve 2. Lig'den haberler

NAZİLLİ'YE KANAT

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediye, Göztepe'den Yılmaz Basravi'yi renklerine bağladı. Geçen sezon Tarsus'ta forma giyen 22 yaşındaki sol kanat, 1 yıllığına kiralandı. Yılmaz, "Elimden gelenin en iyisini yaparak kulübümüzün menfaatleri İiçin hareket edeceğim" dedi.

ÇİFTE TAKVİYE

TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, iki takviye gerçekleştirdi. Turuncu- mavililer, son olarak Eyüpspor'da forma giyen stoper Kemal Tokak (33) ve Sakaryaspor'dan orta saha Okan Dernek (28) ile anlaşmaya vardı. İki oyuncu da 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

TAŞKIRAN DÖNEMİ

Beyaz Grup ekibi Menemenspor'da teknik direktör belli oldu. Sarı-lacivertliler Aygün Taşkıran'la anlaşma sağladı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Silivrispor'da görev yaptı. Taşkıran, Menemenspor'da daha önce 2019- 2020 sezonunda yardımcı antrenör olarak da çalışmıştı.