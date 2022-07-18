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Yasin Öztekin dönüyor

1. Lig’in şampiyonluk adayı Göz-Göz, eski kaptanı Yasin Öztekin’le anlaştı Samsunspor’dan ayrılan tecrübeli kanat oyunculu ile imzalar an meselesi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Yasin Öztekin dönüyor

Sports Republic'e devredildikten sonra transfere hız veren Göztepe, eski kaptanını da takıma geri döndürüyor. Transfer döneminde Obinna Mamah, Romal Palmer, Berkin Özgür, Uğur Kaan Yıldız, Berkay Atay ve Hüsamettin Yener ile sözleşme imzalayan Göztepe, eski oyuncusu Yasin Öztekin'le anlaşma sağladı. Geçen sezonu Yılport Samsunspor'da geçiren 35 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalayıp takıma dahil olacağı kaydedildi.

GÖZTEPE'DE 1.5 SEZON OYNADI

Son 1.5 sezonu Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da geçiren Yasin Öztekin, Karadeniz ekibine 2020-2021 devre arasında transfer oldu. Geçen sezon 30 maçta oynayan Öztekin, 12 gol, 6 asist katkısı sağladı.

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