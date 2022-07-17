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Burak Can Adanaspor’da

Turuncu-beyazlı ekip, Hatayspor’dan ayrılan 25 yaşındaki gurbetçi sağ bek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Burak Can Adanaspor’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Burak Can Çamoğlu ile sözleşme imzaladı. Turuncu- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Vekili Furkan Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen ve son olarak Atakaş Hatayspor'da forma giyen 25 yaşındaki sağ bek ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Camiamıza hayırlı olmasını dileriz diyerek transferi duyurulan Burak Can Çamoğlu Adanaspor'un ikinci etap kampına katılacak" ifaledelerine yer verildi. Almanya doğumlu olan ve Dortmund alt yapısından yetişen Burak Can, Türk U20 Milli Takımı ile 3 maçta forma giydi.

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