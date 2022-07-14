7 takımlı play-off

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, TFF 1. Lig takımlarından ilginç bir çıkış geldi. TFF 1. Lig Kulüpler Birliği toplantısından çıkan sonuca göre yeni bir heyecan gelmesi için play-off'un 7 takımlı oynanmasını istediler. Buna göre ilk 2 sırayı alan takımlar her zaman olduğu gibi direkt Süper Lig'e yükselecek. Sezonu 3. bitiren takım direkt play-off finaline yükselecek. 4, 5 ,6 ve 7. basamaktaki takımlar ise diğer finalist olmak için mücadele verecek. Kulüpler bu kararlarını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti. TFF'nin bu talebe nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor. Kulüplerin ısrarcı olduğu öğrenildi.