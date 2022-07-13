Yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını bitiren Adanaspor'da Teknik Direktör Mustafa Kaplan, çalışmaların iyi geçtiğini söyledi. İyi bir kampı geride bıraktıklarını ifade eden Kaplan, "Geçen seneden kalanlar ve yeni katılan arkadaşlar oldu. Takımda bir kolej havası yakaladık. Bambaşka bir sezon bizi bekliyor. İşin ciddiyetini ve Adanaspor'un büyük bir camia olduğunu futbolculara inandırmaya başladık. Kampta yaptığımız iki hazırlık maçı da iyi geçti. Eksiklerimizi görüp hatalarımızı düzeltmek için fırsat verdi" dedi.

YENİ TAKVİYELER YOLDA

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi paylaşan Kaplan, öncelikle hücum hattına takviye beklediğini söyledi. Savunma ve orta sahaya da transfer yapacaklarını ifade eden tecrübeli hoca, "Bunları da aramıza katarsak iyi bir Adanaspor izletmek için çalışmalara devam edeceğiz. 2. etapta aramıza katılacak oyuncular bizim için çok önemli. Transferde zaman daralıyor. Gelecek olan yeni isimlerle daha iyi bir Adanaspor olarak lige giriş yapmak istiyoruz. Taraftarlarımız mutlu edecek bir takım oluşturmayı hedefliyoruz" sözlerini sarf etti.