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Yeniden Batugol

Sakaryaspor, eski golcüsü Batuhan Karadeniz’i bir kez daha gündeme aldı. Yeşil-siyahlılar, ‘Batugol’ transferinde kısa sürede noktayı koymak istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Yeniden Batugol
Spor Toto 1. Lig'de transfer döneminde son olarak Odise Roshi'yi kadrosuna katan Sakaryaspor, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılar, daha önce de gündeme gelen Batuhan Karadeniz'le yeniden görüşmelere başladı. Temasları sıklaştıran Sakaryapor yönetiminin, bu transferde kısa sürede noktayı koymak istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Iğdır FK'den ayrılan 31 yaşındaki forvetin de eski takımına dönmek istediği biliniyor. Son olarak geçen sezon Iğdır FK'de oynayan ve 29 lig maçında 16 gole imza atan Batuhan, 2017-2018 sezonunda Sakaryaspor'da görev yaptı. 22 karşılaşmada şans bulan tecrübeli oyuncu, 12 kez ağları havalandırdı. 'Batugol' lakaplı oyuncu, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımlarda da boy gösterdi. A Milli Takım formasını ise 2 kez sırtına geçirdi.
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