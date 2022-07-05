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Samsunspor, geçen yılın starı Ahmet Sagat’ı aldı

Transferin flaş ekibi, Menemen’de 17 golle krallık yaşayan 26 yaşındaki forvetle 3 yıllık kontrat yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 06:50
Samsunspor, geçen yılın starı Ahmet Sagat’ı aldı

Transfere doymayan Samsunspor, forvet hattına beklenen takviyeyi yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, Menemenspor'un golcüsü Ahmet Sagat'ı da kadrosuna katmayı başardı. 26 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Geçtiğimiz sezon Menemenspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Sagat, 36 karşılaşmada 17 kez ağları sarstı. Başarılı oyuncu, gol krallığında zirveye çıktı. Menemenspor'la 1 yıllık sözleşmesi bulunan Ahmet için yaklaşık 3 milyon TL'lik bir bonservis ödeneceği iddia edildi.


Almanya'da yetişen 26 yaşındaki forvet, geçen sezon Menemenspor'a imza atmıştı. Kariyerinde 182 maç bulunan Ahmet, 54 gol ve 19 asistle oynadı. Samsunspor'un öte yandan Orhan Ovacıklı'yla anlaşma sağladığı öğrenildi. 33 yaşındaki sağ bek, son olarak BB Erzurumspor'da oynamıştı. Transfer döneminde fırtına gibi esen Samsunspor; Fernando Boldrin, Jakub Szumski, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Celil Yüksel, Gaetan Laura, Amir Arli, Şener Kaya, Mücahit Albayrak, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Arvydas Novikovas gibi önemli oyuncuları kadrosuna katmıştı.

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