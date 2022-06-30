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Samsunspor kaleci Jakub Szumski ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Yılport Samsunpor, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Jakub Szumski ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 17:39
Samsunspor kaleci Jakub Szumski ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor. Transfer çalışmalarını da sürdüren Samsun ekibi, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen kaleci Jakub Szumski ile anlaştı. Tecrübeli kaleci Samsun temsilcisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Jakub Szumski ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

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