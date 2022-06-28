Spor Toto 1. Lig'den haberler

KORAY BODRUM'DA

1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor, Trabzonspor'dan Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı. Geçen sezonu kiralık geçirdiği Sarıyer'de 30 maçta 10 golle bitiren 22 yaşındaki forvet, 3 yıllığına yeşil-beyazlı kulüple anlaşma sağladı.

DENİZLİ'YE MÜJDE

Emre Sağlık ve Hüseyin'le sözleşme yenileyip, Ömer Şişmanoğlu'yla yeniden anlaşan Denizlispor, 2 ismi daha kalmaya ikna etti. İlhan Depe ve Tiago Lopes'le yeniden anlaşma sağlandı. İki oyuncunun 1'er yıllık imza atması bekleniyor.

MATA TUZLASPOR'DA

Tuzlaspor, Kongolu sağ kanat oyuncusu Kevin Nzuzi Mata'yla anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyuncu, son olarak Belçika ekibi Molenbeek'te forma giymişti. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon 26 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.